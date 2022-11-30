Ширер о Мбаппе: «Совершенный бомбардир с телосложением спринтера. Килиан – главная причина, по которой у Франции есть реальный шанс снова выиграть ЧМ»

оценил игру .

«Я считаю для себя честью иметь возможность наблюдать за Килианом Мбаппе вблизи. Насколько я понимаю, он является идеальным бомбардиром, и он приехал в Катар в отличной форме.

В какой-то мере я считаю, что нам было бы приятно играть вместе – я был бы рад любому, кто мог бы сделать такой кросс, как Мбаппе сделал на Жиру в матче против Австралии неделю назад.

Но я также ценю тот факт, что ему нравится быть главным игроком. Он совершенный бомбардир с телосложением спринтера и без технических недостатков.

Сейчас он лучший в мире, он бы победителем чемпионата мира в 19 лет. И он является главной причиной, по которой у есть реальный шанс снова завоевать трофей в Катаре чуть менее чем через три недели, несмотря на то, что из-за травм она потеряла костяк команды», – сказал бывший нападающий «Ньюкасла» The Athletic.