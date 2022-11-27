«Мбаппе не очень разговорчивый, но на поле – как паровоз. Килиан – лидер, исключительный игрок в исключительной команде». Дешам о форварде

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Дидье Дешам высказался о качествах Килиана Мбаппе.

Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Франции обыграла Данию (2:1) благодаря дублю 23-летнего форварда. 

«Что я могу сказать о Килиане? Я говорил это снова и снова. Он решителен и делает разницу. Он исключительный игрок в исключительной команде.

Есть два типа лидерства – физическое и ментальное, и Килиан – лидер. Килиан не говорит, он не очень разговорчивый, но на поле он как паровоз, и он заводит публику.

Он с самого начала знает, что сборная Франции нуждается в нем, и ему нужно быть на высоте», – сказал главный тренер французской команды. 

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