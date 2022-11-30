США вышли в плей-офф на трех ЧМ подряд. Иран ни разу не выходил за 6 турниров

Сборная США вышла в плей-офф на трех чемпионатах мира подряд.

Американцы сегодня обыграли Иран (1:0) в 3-м туре группового этапа и со второго места вышли в 1/8 финала, где встретятся с Нидерландами 3 декабря.

Таким образом, команда США третий раз подряд вышла в плей-офф чемпионата мира, в котором принимала участие. В 2010 и 2014 годах остановились на стадии 1/8 финала. На ЧМ в России в 2018-м американцы не попали.

Сборная США 11 раз играла на чемпионате мира, лучшее достижение – полуфинал ЧМ-1930.

Отметим, что Иран ни разу не выходил в плей-офф на своих шести чемпионатах мира. Только Шотландия провела больше матчей на ЧМ (23), ни разу не выйдя из группы, чем (18).

Игроки США все чаще попадают в топ-клубы Европы. Эти четыре фактора объяснят прогресс