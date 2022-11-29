Уэльс — Англия — 0:3, обзор матча Чемпионата мира по футболу 29.11.2022

Сборная Уэльса покинула Чемпионат мира, проиграв в третьем туре Англии со счётом 0:3.

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В первом тайме англичане были намного активнее валлийцев и неоднократно навешивали в штрафную Уэльса, но поразить ворота не смогли. На 38-й минуте самый реальный голевой момент не реализовал Фил Фоден.

На 24-й минуте в голову валлийцу Неко Уильямсу попал мяч, и тому понадобилась помощь врачей. На 36-й минуте он не смог продолжить игру и был заменён в связи с подозрением на сотрясение мозга.

В начале второго тайма англичане все же пробили оборону Уэльса – сначала счёт открыл на 50-й минуте Маркус Рэшфорд, забивший со штрафного, а через минуту Фил Фоден удвоил преимущество сборной. А на 68-й минуте Рэшфорд после сольного прохода оформил дубль.

Видеообзор матча Уэльс – Англия