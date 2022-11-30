Польша — Аргентина, 30.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборная Аргентины спутала все карты в группе С своим поражением от команды Саудовской Аравии. Если в случае с командой Польши пока все идет довольно предсказуемо. В первом матче она разошлась миром с мексиканцами, а затем выиграла у тех же саудитов, выйдя на первое место в группе перед заключительным туром, то сборная Аргентины сейчас находится на гране вылета, даже несмотря на победу во втором туре над мексиканцами. Для того чтобы быть уверенными в выходе в следующий этап альбиселесте нужно побеждать, это к тому же еще и возможность избежать встречи со сборной Франции в ⅛ финала. Поляки даже в случае проигрыша могут рассчитывать на плей-офф, но тогда придется считать разницу забитых и пропущенных мячей, если в параллельном матче победят мексиканцы. Матч между сборными Польши и Аргентины состоится 30 ноября на стадионе «Рас Абу Абуд» в столице Катара Дохе, начало в 22:00 по московскому времени.

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В сборной Польши давно прошли времена Гжегожа Лято и Збигнева Бонека, сейчас у нее новый лидер и капитан — Роберт Левандовски. Для подтверждения всех его статусов не хватало хотя бы одно маленькой детали, и речь даже не о титулах в сборной, все-таки поляки никогда не выигрывали что0то серьезное. Роберт никак не мог забить на чемпионатах мира, и вот это случилось в матче второго тура со сборной Саудовской Аравии. В целом команда Польши оставляет весьма неоднозначное впечатление на турнире. С мексиканцами случилась блеклая ничья, на родине команда получила разгромную прессу. В во втором матче саудиты были на протяжении большей части встречи сильнее, но на контратаках европейская команда смогла забить два гола. Получается, что играют подопечные главного тренера Чеслава Михневича не очень ярко, но зато могут спустя долгие годы пройти в следующий этап мирового первенства. Вот только вряд ли с этим будут согласны аргентинцы.

Факты и цифры

Высшим достижением команды Польши на чемпионата мира является завоеванная бронза в 1974 и 1982 годах

В рейтинге ФИФА команда находится на 26 позиции

Лучший бомбардир команды Роберт Левандовски с 77 забитыми мячами, он же провел большее число матчей в составе главной команды страны — 129

Аргентинцы приехали на Чемпионат мира в качестве основных его фаворитов и в первом туре получили ушат холодной воды, проиграв Саудовской Аравии. Но пенять в том матче они могут сами на себя и на тренера саудитов Эрве Ренара, который устроил головомойку своим футболистам в перерыве матча. Ведь в первой его половине альбиселесте открыли счет, имели несколько возможностей забить. Более того, забили три гола, правда, все из положения вне игры. Игра шла по сценарию сборной Аргентины, и она успокоилась, чем и воспользовались саудиты, забив два, казалось бы, нелогичных мяча. А дальше уже попробуй поймать свой ритм. Во втором туре аргентинцы реабилитировались в матче со сборной Мексики, выиграв 2 : 0, и теперь в случае победы над поляками могут занять первое место в группе С, и кто тогда будет вспоминать тот матч с Саудовской Аравией. Только в качестве недоразумения. Часто на чемпионатах мира случается так, что после подобных поражений команда, наоборот, закаляется и выигрывает первенство..

Факты и цифры

Сборная Аргентины дважды выигрывала Чемпионат мира по футболу — в 1978 и 1986 годах.

В рейтинге ФИФА команда Лионеля Скалони находится на третьей позиции

Лучшим бомбардиром сборной Аргентины за всю историю является Лионель Месси с 91 забитым мячом, он же сыграл в футболке сборной больше всех матчей — 164

Прогноз на матч Польша – Аргентина

Сборная Польши не впечатлила ни в первой, ни во второй игре, а команда Аргентины смогла прийти в себя и постарается занять первое место в группе. Если уж саудиты оказывали на поляков серьезное давление на протяжении всего матча и не смогли забить, то более опытная и искушенная команда обязательно довела бы как минимум пару своих атак до взятия ворот. У Аргентины есть кому забивать, игроки почувствовали вкус победы и очередную одержат над поляками.

Так считают и в букмекерских конторах. Коэффициенты говорят об этом красноречиво. «Лига Ставок» предлагает на победу сборной польши коэффициент 7,40, на выигрыш команды Аргентины 1,47, коэффициент на ничью — 4,40. Есть уверенность в победе альбиселесте, а сборной Польши главное не пропустить много.

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