«Я думал, трибуна забита фанатами из Германии. Лишь потом понял: это катарские халаты». Сандро Вагнера обвинили в расизме после слов об арабских таубах

раскритиковали за высказывания о традиционной арабской одежде.

На 79-й минуте матча сборных Германии и Испании на групповом этапе (1:1) экс-игрок сборной , комментируя матч на канале ZDF, рассуждал о количестве болельщиков на стадионе.

«Сначала я подумал, что трибуна забита болельщиками из Германии. Только потом я понял, что это катарские халаты», – сказал Вагнер, имея в виду таубы (традиционная арабская мужская одежда – прим. Sports.ru).

Многие зрители раскритиковали высказывание Вагнера, назвав его неуместным, высокомерным и даже расистским. Канал ZDF отреагировал на инцидент в тот же день, опубликовав в твиттере заявление, в котором говорилось, что фраза была сказана на эмоциональном моменте игры. Пока не уточняется, какие последствия этот комментарий будет иметь для Вагнера.

Уже в понедельник экс-игрок сборной Германии извинился за свое высказывание.

«Это было необдуманное высказывание с неуместным замечанием. Извините, если оно кого-то оскорбило, я ни в коем случае этого не хотел», – написал Вагнер в твиттере.