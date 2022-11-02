Фраппар назначила три пенальти за 34 минуты игры «Реала» с «Селтиком». Мадридцы дважды забили, удар «кельтов» парировал Куртуа

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В игре «Реала» с «Селтиком» женщина-судья назначила три пенальти за 34 минуты.

На 5-й минуте матча Лиги чемпионов Стефани Фраппар усмотрела нарушение правил в игре защитника шотландцев Моритца Йенца рукой в собственной штрафной. С одиннадцатиметровой отметки точно пробил хавбек Лука Модрич.

На 20-й минуте рефери, ознакомившись с видеоповтором, вновь указала на точку из-за игры рукой полузащитника Мэттью О’Райли. Вингер «Реала» Родриго сделал счет 2:0.

На 34-й минуте одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота «Реала» – защитник Ферлан Менди сбил хавбека Лиэля Абаду. Удар защитника Йосипа Юрановича вратарь мадридцев Тибо Куртуа смог парировать.

«Реал» – «Селтик». 2:0 – Модрич и Родриго реализовали пенальти. Онлайн-трансляция

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