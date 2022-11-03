Насри о 3 пенальти в матче «Реала»: «Возможно, Фраппар подумала, что она в Лиге 1. Если продолжит так, то будет в Лиге конференций»

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Самир Насри раскритиковал Стефани Фраппар после матча «Реала» и «Селтика» в Лиге чемпионов.

Арбитр назначила три пенальти в этом матче: два – в пользу «Реала», один – в пользу «Селтика». Мадридский клуб реализовал оба удара, а игрок «Селтика» Йосип Юранович не реализовал пенальти – удар отбил Тибо Куртуа.

«Возможно, Фраппар подумала, что она в Лиге 1, и поэтому дала столько пенальти. Но если она продолжит судить так, то окажется в Лиге конференций», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

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