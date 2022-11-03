Насри о 3 пенальти в матче «Реала»: «Возможно, Фраппар подумала, что она в Лиге 1. Если продолжит так, то будет в Лиге конференций»

раскритиковал после матча и в Лиге чемпионов.

Арбитр назначила три пенальти в этом матче: два – в пользу «Реала», один – в пользу «Селтика». Мадридский клуб реализовал оба удара, а игрок «Селтика» Йосип Юранович не реализовал пенальти – удар отбил Тибо Куртуа.

«Возможно, Фраппар подумала, что она в Лиге 1, и поэтому дала столько пенальти. Но если она продолжит судить так, то окажется в », – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

3 пенальти за полчаса – Фраппар ярко отработала «Реал» в ЛЧ. Готовится к ЧМ-2022