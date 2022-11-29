Генич прокомментирует матч Хорватии и Бельгии на ЧМ-2022. Он пропускал второй тур группового этапа

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Константин Генич будет комментировать третий тур группового этапа ЧМ-2022.

Продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин опубликовал расписание трансляций и комментаторов третьего тура группового этапа ЧМ-2022. Константин Генич будет комментировать матч сборных Хорватии и Бельгии, который пройдет в четверг, 1 декабря.

Ранее комментатор не получил назначения на матчи 2-го тура. После этого Генич выложил в своем телеграм-канале список назначений и написал: «Спасибо, любимый канал! Посмотрю по телеку», но позже удалил пост.

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