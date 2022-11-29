«У Малкома и Клаудиньо отличные шансы сыграть на ЧМ-2026. За ними следят в сборной Бразилии». Агент о хавбеках «Зенита»
Малком и Клаудиньо могут сыграть за Бразилию на ЧМ-2026.
Такое мнение выразил агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских полузащитников «Зенита».
«Уверен, что у Малкома и Клаудиньо есть отличные шансы сыграть на следующем чемпионате мира. У них правильное отношение к футболу, за их игрой следят в сборной Бразилии.
Если вы не забыли, то на последней Олимпиаде блистал не только Ришарлисон, но и Малком вместе с Клаудиньо», – заявил агент.
В состав бразильцев на ЧМ-2022 в Катаре Малком и Клаудиньо не попали.
Комментарии