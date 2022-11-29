«У Малкома и Клаудиньо отличные шансы сыграть на ЧМ-2026. За ними следят в сборной Бразилии». Агент о хавбеках «Зенита»

Малком и Клаудиньо могут сыграть за Бразилию на .

Такое мнение выразил агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских полузащитников .

«Уверен, что у Малкома и Клаудиньо есть отличные шансы сыграть на следующем чемпионате мира. У них правильное отношение к футболу, за их игрой следят в сборной .

Если вы не забыли, то на последней Олимпиаде блистал не только Ришарлисон, но и Малком вместе с Клаудиньо», – заявил агент.

В состав бразильцев на ЧМ-2022 в Катаре Малком и не попали.