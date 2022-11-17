Карпин о натурализации: «Больше выбор, что плохого-то? Если Малком и Клаудиньо получат российские паспорта – будем и из них выбирать состав»

Теги Зенит Сборная России по футболу Валерий Карпин натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Валерий Карпин поделился мнением о натурализации.

«Лично мое мнение: чем больше у тренера выбор – тем лучше. Получит кто-то российский паспорт – будет больше выбор у тренера. Даже в Испании дают паспорта игрокам из других стран.

Если Малком и Клаудиньо получат российские паспорта – будем, значит, и из них выбирать состав. Будет еще десять таких – ну и отлично, больше выбор, что плохого-то?

Я не знаю тренеров, которые бы отказались от такого, били бы себя в грудь и говорили, что нам нужны только россияне», – сказал тренер сборной России.

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