Бензема приступит к индивидуальным тренировкам в «Реале» 9 декабря (L’Equipe)
Стало известно, когда Карим Бензема вернется к тренировкам.
Напомним, нападающий «Реала» и сборной Франции получил травму на тренировке национальной команды в рамках подготовки к ЧМ-2022. Из-за повреждения он пропускает турнир.
По информации L’Equipe, форвард прибудет в расположение «Реала» 9 декабря, тогда же он приступит к индивидуальным тренировкам. Когда француз сможет вернуться в общую группу, еще неизвестно.
Сейчас футболист проводит 8-дневный отпуск на острове Реюньон.
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