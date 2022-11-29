Бензема приступит к индивидуальным тренировкам в «Реале» 9 декабря (L’Equipe)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Футбол

Стало известно, когда Карим Бензема вернется к тренировкам. 

Напомним, нападающий «Реала» и сборной Франции получил травму на тренировке национальной команды в рамках подготовки к ЧМ-2022. Из-за повреждения он пропускает турнир.

По информации L’Equipe, форвард прибудет в расположение «Реала» 9 декабря, тогда же он приступит к индивидуальным тренировкам. Когда француз сможет вернуться в общую группу, еще неизвестно.

Сейчас футболист проводит 8-дневный отпуск на острове Реюньон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные