Бензема приступит к индивидуальным тренировкам в «Реале» 9 декабря (L’Equipe)

Стало известно, когда вернется к тренировкам.

Напомним, нападающий и сборной получил травму на тренировке национальной команды в рамках подготовки к ЧМ-2022. Из-за повреждения он пропускает турнир.

По информации L’Equipe, форвард прибудет в расположение «Реала» 9 декабря, тогда же он приступит к индивидуальным тренировкам. Когда француз сможет вернуться в общую группу, еще неизвестно.

Сейчас футболист проводит 8-дневный отпуск на острове Реюньон.