Бензема прибыл на остров Реюньон в Индийском океане. Он не играет за Францию на ЧМ из-за травмы

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Карим Бензема прилетел на остров Реюньон в Индийском океане.

Сообщается, что он проведет на острове несколько дней.

Футболист уже посещал остров в 2009 году. Тогда он стал участником ДТП.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема, покинувший расположение сборной Франции из-за травмы, все еще числится в заявке и может сыграть на ЧМ-2022. Однако позже RMC Sport назвал такой сценарий маловероятным.

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