Бензема прибыл на остров Реюньон в Индийском океане. Он не играет за Францию на ЧМ из-за травмы
Карим Бензема прилетел на остров Реюньон в Индийском океане.
Сообщается, что он проведет на острове несколько дней.
Футболист уже посещал остров в 2009 году. Тогда он стал участником ДТП.
Ранее сообщалось, что Карим Бензема, покинувший расположение сборной Франции из-за травмы, все еще числится в заявке и может сыграть на ЧМ-2022. Однако позже RMC Sport назвал такой сценарий маловероятным.
Бензема сохраняет право сыграть на ЧМ-2022. Он остается в заявке Франции, на замену никого не брали
Бензема вряд ли сыграет за Францию на ЧМ-2022, хоть он и есть в заявке
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