Бензема вряд ли сыграет за Францию на ЧМ-2022, хоть он и есть в заявке
Карим Бензема вряд ли вернется в расположение сборной Франции на ЧМ-2022.
Ранее стало известно, что у форварда «Реала» еще есть шансы сыграть на чемпионате мира, так как вместо него в сборную никого не вызвали. Бензема по-прежнему находится в заявке Франции, несмотря на травму.
Однако, как пишет RMC Sport, шансы на возвращение Бензема в сборную по ходу ЧМ-2022 близки к нулю, так как он еще не восстановился от повреждения.
В четверг Бензема вернется к тренировкам в Мадриде, но будет работать отдельно от партнеров по «Реалу». Он продолжает восстановление, следуя строгому плану.
Решение о возможном возвращении Карима в сборную зависит от Дидье Дешама. Однако сейчас шансов на это практически нет.
Статистику 34-летнего нападающего можно найти здесь.
Сборная Франции обеспечила себе выход в плей-офф в результате побед над Австралией (4:1) и Данией (2:1). Команда Дешама лидирует в группе D с 6 очками.
Бензема получит медаль, если Франция выиграет ЧМ-2022. Форвард остается в заявке, потому что на замену никого не вызвали
Комментарии