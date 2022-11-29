Бензема вряд ли сыграет за Францию на ЧМ-2022, хоть он и есть в заявке

вряд ли вернется в расположение сборной Франции на ЧМ-2022.

Ранее стало известно, что у форварда «Реала» еще есть шансы сыграть на чемпионате мира, так как вместо него в сборную никого не вызвали. Бензема по-прежнему находится в заявке Франции, несмотря на травму.

Однако, как пишет RMC Sport, шансы на возвращение Бензема в сборную по ходу ЧМ-2022 близки к нулю, так как он еще не восстановился от повреждения.

В четверг Бензема вернется к тренировкам в Мадриде, но будет работать отдельно от партнеров по «Реалу». Он продолжает восстановление, следуя строгому плану.

Решение о возможном возвращении Карима в сборную зависит от . Однако сейчас шансов на это практически нет.

Статистику 34-летнего нападающего можно найти здесь.

обеспечила себе выход в плей-офф в результате побед над Австралией (4:1) и Данией (2:1). Команда Дешама лидирует в группе D с 6 очками.

Бензема получит медаль, если Франция выиграет ЧМ-2022. Форвард остается в заявке, потому что на замену никого не вызвали