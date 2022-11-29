Ренат Лайшев: «ЧМ-2022 без России многое потерял. Без нас спорт – не спорт»

считает, что в Катаре многое потерял из-за неучастия России.

«С огромным удовольствием слежу за чемпионатом мира! Меня удивляет, что сейчас уделяется не такое сильное внимание чемпионату мира, как это было в наши времена.

Возможно, это связано с тем, что турнир проходит зимой. В наши годы мы созванивались, обсуждали каждый матч, знали наизусть всех футболистов. Народ сейчас избалован футболом. Но это удивительное зрелище! Получаю огромное удовольствие.

Болею за красивый футбол, но предпочтение отдаю Бразилии и Франции. Они меня привлекают своим мастерством.

Чемпионат мира потерял многое без участия сборной России. Любители спорта во всем мире потеряли многое из своих вредных побуждений к нашей команде.

Мы были, есть и будем молодцами как в футболе, так и в самбо, дзюдо – во всех видах спорта. Без нас спорт – не спорт», – сказал президент центра спорта и образования «Самбо-70».