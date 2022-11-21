Ренат Лайшев: «Слежу за ЧМ-2022 по футболу, предпочтение отдаю Франции. Вчера переживал за Катар, думал, они лучше сыграют»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, за какую команду болеет на чемпионате мира по футболу-2022.
– Следите ли вы за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
– Да, конечно, слежу. Вчера смотрел матч открытия.
– За какую сборную болеете?
– Я болею за красивый футбол, но предпочтение отдаю Франции. Они мне ближе, роднее и понятнее. Вчера переживал за Катар, думал, они лучше сыграют.
– Как относитесь к критике турнира? Действительно ли Катар – не футбольная страна?
– Географию футбола нужно развивать, это определенная культура, которая должна быть везде. Чемпионат мира – это масштабное международное мероприятие, самое мощное мировое событие.
Такие турниры всегда служили толчком для дальнейшего развития футбола в стране, в которой проходили.
Как можно не любить футбол? Каким бы видом спорта мы не занимались, хоккей, борьба, фигурное катание, лыжные гонки, мы всегда параллельно играли в футбол.
Чемпионат мира – это праздник, мы все с удовольствием за ним следим, – сказал Лайшев.
Матч открытия – ужас. Не хочется, чтобы весь ЧМ получился таким
Комментарии