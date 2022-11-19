Месси выбирает между «ПСЖ» и «Барсой». «Ман Сити» тоже претендует на аргентинца

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Будущее Лионеля Месси остается неопределенным.

Аргентинский форвард колеблется между подписанием последнего крупного контракта с «ПСЖ» и возвращением в «Барселону», сообщает El Nacional.

Однако отмечается, что у Месси есть и третий вариант. Речь про «Манчестер Сити». «Сити» хочет, чтобы Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне и Лео вместе играли в следующем сезоне под руководством Пепа Гвардиолы.

Месси сейчас сосредоточен на чемпионате мира. Не исключено, что итог турнира повлияет на решение аргентинца. Отмечается, что в случае победы он может вернуться в «Барселону». Если проиграет, возможно, захочет найти новую мотивацию в Манчестере.

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