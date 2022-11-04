«Барса» старается наладить контакты с окружением Месси, но эти попытки встречают с холодом. Лео считает, что его предали

Шансы на возвращение в «Барселону» крайне низки.

Как пишет журналист Гильем Балаге для BBC, представители каталонского клуба отчаянно пытаются установить связи с окружением Месси, однако люди, близкие к Лео, встречают эти попытки крайне прохладно. Чтобы убедить аргентинца вернуться в «Барселону» в качестве игрока, клубу придется потратить много сил.

Контракт Месси с истекает летом 2023 года. Если бы «Барса» была всерьез настроена на возвращение форварда, то переговоры между клубом и окружением игрока уже давно бы шли. Однако «Барса» не только не сделала предложение, но и не подала сигналов о каком-либо плане по возвращению Месси.

Уходя из каталонского клуба, Месси чувствовал себя преданным, так как он сделал все возможное, чтобы остаться там, а клуб попытался создать ложное впечатление о том, что окружение Лео вело переговоры с «ПСЖ» до того, как стало известно, что продлить его контракт с клубом не получится.

На самом деле все обстояло иначе. строил предвыборную кампанию на обещании, что сохранит Месси в «Барсе». Став президентом, он просто не стал его выполнять и объявил, что «Барса» не может подписать новое соглашение с Лео из-за финансовых проблем.

Отмечается, что летом 2021 года семья Месси предпочла бы остаться в Барселоне.