Глава FFF: «Сегодня все зациклены на Катаре, но уже слишком поздно. За последние 3 месяца все взбесились»

Президент Федерации футбола Франции высказался о критике Катара перед чемпионатом мира.

«Десять лет назад, когда чемпионаты мира присудили России и Катару, были некоторые рассуждения по этому поводу. Но тут внезапно, в течение последних трех месяцев, все взбесились.

Игроки не слепы. Они собрались вместе, чтобы подумать, как оказать важную помощь во всем, что касается закона и уважения.

Сегодня, конечно, все зациклены на Катаре. Но уже слишком поздно», – сказал Ноэль Ле Гре.