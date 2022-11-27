Брэйтуэйт о Мбаппе: «Впечатляющий игрок с потрясающим менталитетом. Сейчас он один из лучших в мире»

назвал одним из лучших игроков мира.

Во 2-м туре группового этапа сборная Дании уступила (1:2). Мбаппе отметился дублем.

– После поражения от Франции вы должны обыграть Австралию, чтобы выйти в 1/8 финала. Как вы смотрите на эту игру?

– У нас осталась одна игра, и это финал. Мы должны выиграть, чтобы получить шанс выйти в 1/8-ю. У нас нет другого выбора. Выйти в плей-офф – наша цель. Не нужно слишком много думать о вариантах. Мы должны играть спокойно и не начинать подсчитывать очки до свистка.

– Что вы думаете о Килиане Мбаппе?

– Он впечатляющий игрок. Он футболист с потрясающим менталитетом. Сейчас он один из лучших игроков в мире. Он находится на отличном уровне, – сказал нападающий сборной .