Брэйтуэйт о Мбаппе: «Впечатляющий игрок с потрясающим менталитетом. Сейчас он один из лучших в мире»
Мартин Брэйтуэйт назвал Килиана Мбаппе одним из лучших игроков мира.
Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Дании уступила Франции (1:2). Мбаппе отметился дублем.
– После поражения от Франции вы должны обыграть Австралию, чтобы выйти в 1/8 финала. Как вы смотрите на эту игру?
– У нас осталась одна игра, и это финал. Мы должны выиграть, чтобы получить шанс выйти в 1/8-ю. У нас нет другого выбора. Выйти в плей-офф – наша цель. Не нужно слишком много думать о вариантах. Мы должны играть спокойно и не начинать подсчитывать очки до свистка.
– Что вы думаете о Килиане Мбаппе?
– Он впечатляющий игрок. Он футболист с потрясающим менталитетом. Сейчас он один из лучших игроков в мире. Он находится на отличном уровне, – сказал нападающий сборной Дании.
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