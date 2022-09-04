За мочеиспускание на живую изгородь судья удалил вратаря «Блэкфилд энд Лэнгли» в матче Кубка Англии

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Вратарь «Блэкфилд энд Лэнгли» был удален во время матча Кубка Англии за мочеиспускание.

Коннор Масеко решил справить нужду во время игры первого квалификационного раунда турнира с «Шептон Мэллет» (0:0). На 76-й минуте, когда мяч вышел за пределы поля, голкипер, которому потребовалось в туалет, воспользовался тем, что у поля находилась живая изгородь.

Футболисты соперничающей команды указали на это арбитру, и тот принял решение удалить Масеко.

6 сентября команды проведут еще одну встречу, и в связи с этим твиттер «Блэкфилд энд Лэнгли» уже выразил надежду на то, что по ходу игры будет достаточно «туалетных перерывов». Аккаунт «Шептон Мэллет» тоже пошутил на этот счет, призвав сантехнические компании и организации, поставляющие мобильные туалетные кабинки, стать спонсорами матча.

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