Руни о свисте в адрес Англии после 0:0 с США: «У американцев отличная команда, но наши болельщики часто недооценивают соперника из-за предрассудков»

раскритиковал болельщиков сборной Англии за свист после матча с США.

«Я знаю, что болельщики сборной многого ждут, но иногда в нашей футбольной культуре мы недооцениваем соперника.

Это определенно касается и сборной . Она лучше, чем кажется большинству людей в Англии. Уровень американских игроков и тренерского штаба высок и постоянно растет.

США – отличная команда с хорошим тренером, и они играют с исключительной энергией, которая делает их трудным соперником для любой команды. Англичане не признают этого из-за своих предрассудков. Если бы сборная сыграла вничью с Данией, болельщики не стали бы ее освистывать, не так ли?» – сказал экс-игрок и сборной Англии.

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Англии сыграла вничью со сборной США (0:0). После матча болельщики английской команды на стадионе освистали команду.