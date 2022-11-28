Депутат Свищев о переходе РФС в Азию: «Идея нереалистична. Нашим клубам важно участвовать в еврокубках»

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Депутат Дмитрий Свищев назвал нереалистичным переход РФС в Азию.

«Думаю, идея РФС нереалистична, но обсуждать они это могут.

Конечно, нашим клубам важно участвовать в еврокубках, но в случае, если УЕФА примет жесткую позицию по восстановлении РФС в своих правах, мы должны думать о запасных вариантах.

Обсуждать переход в Азиатскую конфедерацию можно, но реальности в этом будет немного», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

РФС рассмотрит переход в Азию на исполкоме: «Но УЕФА считает нас членом европейской семьи, сотрудничество продолжается»

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