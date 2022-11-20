Губерниев о матче России и Узбекистана: «Тоска! Ничего интересного, зато много футболистов могут смело сказать: я игрок сборной!»

назвал тоской матч сборной России против команды Узбекистана.

Национальные команды сыграли вничью (0:0) в товарищеском матче, который состоялся в Ташкенте.

« – Россия! Тоска, конечно! И вроде состав был посолиднее, чем несколько дней назад. И соперник поинтереснее.

А вот ничего интересного мы ничего как раз не увидели! Снова! Зато теперь много футболистов могут смело сказать: я игрок сборной России!» – написал комментатор «Матч ТВ».