Южная Корея — Гана — 2 : 3, обзор матча Чемпионата мира по футболу 28.11.2022

В рамках Чемпионата мира по футболу 28 ноября на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян состоялся матч команд группы Н сборных Южной Кореи и Ганы. Африканская команда в первом туре проиграла португальцам, а сборная Южной Кореи сыграла вничью с сильной командой Уругвая.

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Первый тайм прошел в обоюдоострых атаках. Некоторое преимущество по владению мячом можно было отдать азиатской команде. Подопечные португальского тренера Паулу Бенту хорошо взаимодействовали и работали с мячом, но до опасных моментов дело не доходило. В свою очередь сборная Ганы отвечала острыми атаками. Одна из таких на 24-й минуте привела к взятию ворот. Автором забитого мяча стал Мохаммед Салису. Гол несколько обескуражил сборную Южной Кореи и спустя десять минут Мохаммед Кудус ударом из штрафной площади удвоил преимущество своей команды. Первый тайм завершился преимуществом сборной Ганы.

Сложно сказать, что говорил главный тренер своим подопечным в раздевалке Южной Кореи, но его игроки с первых минут второго тайма усилили натиск на ворота команды Ганы. На 58-й минуте после подачи с фланга Чжо Гю Сон отквитал один мяч. Спустя три минуты южнокорейцы повторили этот трюк и Чжо Гю Сон оформил дубль. Перелом в игре? Футболисты Ганы так не считали и тот же Мохаммед Кудус на 68-й минуте вновь вывел свою сборную вперед. До конца матча оставалось немало времени и южнокорейцы пошли вперед. Они создали несколько опасных моментов у ворот голкипера африканской сборной, но Лоуренс Ати-Зиджи сыграл выше всяческих похвал. Арбитр добавил к основному времени десять минут, но их сборной Южной Кореи не хватило чтобы сравнять счет. Одна из самых зрелищных игр чемпионата закончилась победой сборной Ганы со счетом 3 : 2. А Паулу Бенту был столь эмоционален после финального свистка, что заработал удаление.

Видеообзор матча Южная Корея – Гана