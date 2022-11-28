Тэйлор удалил тренера Южной Кореи после матча с Ганой. Бенту возмущался, что команде не дали подать угловой по истечении 10 добавленных минут
Главный тренер Южной Кореи Паулу Бенту получил красную карточку после игры с Ганой.
По завершении матча ЧМ-2022, который со счетом 3:2 выиграла африканская команда, главный судья Энтони Тэйлор удалил португальца за споры.
Рефери добавил ко второму тайму 10 минут. Бенту был возмущен тем, что корейцам не позволили исполнить угловой удар в конце 11-й добавленной минуты.
В заключительном матче группового этапа Южная Корея встретится с Португалией – это случится 2 декабря. На данный момент она занимает последнее место в группе, набрав 1 очко и уступая Уругваю по разнице мячей.
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