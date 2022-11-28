Тэйлор удалил тренера Южной Кореи после матча с Ганой. Бенту возмущался, что команде не дали подать угловой по истечении 10 добавленных минут

Главный тренер Южной Кореи Паулу Бенту получил красную карточку после игры с Ганой.

По завершении матча , который со счетом 3:2 выиграла африканская команда, главный судья удалил португальца за споры.

Рефери добавил ко второму тайму 10 минут. Бенту был возмущен тем, что корейцам не позволили исполнить угловой удар в конце 11-й добавленной минуты.

В заключительном матче группового этапа встретится с Португалией – это случится 2 декабря. На данный момент она занимает последнее место в группе, набрав 1 очко и уступая Уругваю по разнице мячей.