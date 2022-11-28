Тренер Ганы Аддо о давлении на ЧМ: «Давление – это не знать, что ты будешь есть завтра. Быть здесь – не давление, а честь»

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Главный тренер сборной Ганы рассказал, ощущает ли давление во время ЧМ-2022.

«На мой взгляд, никакого давления нет. Для меня сидеть здесь и быть тренером сборной Ганы – большая честь, а не давление. Настоящее давление – это не знать о том, что ты будешь есть завтра.

Мы показали, что можем конкурировать на равных и что у нас есть игроки без такого большого опыта. Мы надеемся провести хорошую встречу», – сказал Отто Аддо на пресс-конференции.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Ганы, идущая на последнем месте в группе H, сыграет со сборной Южной Кореи. Матч пройдет в понедельник.

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