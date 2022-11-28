Джек Грилиш: «Месси – потрясающий, показал, на что способен, и Мбаппе тоже. А Бразилия – одна из самых впечатляющих команд»

выразил восхищение игрой и сборной .

«Если честно, я смотрю все матчи – у нас повсюду экраны. Здорово, что матчи идут весь день.

Я видел Месси. Потрясающий. Он показал, на что способен. То же сделал и Мбаппе.

На ЧМ-2022 много классных команд, в некоторых есть по одному игроку, которого невозможно остановить. Но Бразилия – одна из самых впечатляющих команд. У них так много талантливых футболистов, особенно в атаке.

Если вы спросите меня, кто представляет наибольшую угрозу, я отвечу – Бразилия», – сказал полузащитник сборной и .