Мбаппе забил 6-й и 7-й голы на ЧМ, до рекорда Клозе – 9 мячей. Только у Мюллера и Роналду больше голов среди действующих игроков

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Килиан Мбаппе забил 6-й и 7-й голы на чемпионатах мира.

23-летний форвард сборной Франции дважды поразил ворота сборной Дании на групповом этапе ЧМ-2022.

Игрок «ПСЖ» в списке лучших бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира обошел Мишеля Платини и Зинедина Зидана (по 5 голов), а также Тьерри Анри (6 голов на ЧМ). Мбаппе опережает лишь Жюст Фонтен (13).

До рекорда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира Мбаппе остается 9 голов.

Только у Криштиану Роналду (8) и Томаса Мюллера (10) больше голов на ЧМ среди действующих игроков. Луис Суарес и Лионель Месси забили столько же – по 7 голов.

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