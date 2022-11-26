Збигнев Бонек: «Марадона мог выиграть турнир сам, а Месси для побед нужна команда. Те времена прошли»

Збигнев Бонек считает, что Лео Месси, в отличие от , для побед нужна команда.

– Какие команды вы считаете фаворитами чемпионата мира?

– Считаю, на этом чемпионате мира не будет больших сюрпризов. Он проводится не в июне, когда на игроков давит усталость от прошедшего сезона, а в ноябре-декабре, когда ноги еще свежие. На этом чемпионате мира будут доминировать команды с топ-игроками.

Думаю, самые сильные сборные – это , , и .

– А кого вы считаете такими топ-игроками?

– Я не считаю, что в современном футболе один игрок может сделать разницу. Я просто говорил обо всех звездах, которых мы знаем. Конечно, возможно, что кто-то сыграет решающую роль, но для побед нужна команда.

Времена Марадоны уже прошли. Диего мог выиграть турнир сам, а Месси для этого нужна команда. Но у Аргентины есть хорошая возможность, – сказал экс-игрок сборной Польши, сейчас занимающий пост вице-президента УЕФА.

Марадона-1986 – пик гениальности. Это лучший индивидуальный перфоманс в истории ЧМ