Тренер Ганы Аддо извинился за слова о подарке от судей для Роналду: «Прозвучало грубо. Я был очень расстроен»

Тренер сборной Ганы извинился за слова о пенальти на .

Про гол с пенальти в матче 1-го тура группового этапа, который стал рекордным для форварда сборной , тренер сказал: «Поздравляю. Судьи преподнесли особый подарок».

«Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться за слова, сказанные после прошлого матча.

Я не хотел быть грубым, но все-таки мои слова прозвучали довольно-таки грубо. Я был очень расстроен и эмоционален после игры. Надеюсь, меня за это не оштрафуют», – сказал Отто Аддо.