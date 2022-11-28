Тренер Ганы Аддо извинился за слова о подарке от судей для Роналду: «Прозвучало грубо. Я был очень расстроен»
Тренер сборной Ганы извинился за слова о пенальти на Криштиану Роналду.
Про гол с пенальти в матче 1-го тура группового этапа, который стал рекордным для форварда сборной Португалии, тренер сказал: «Поздравляю. Судьи преподнесли особый подарок».
«Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться за слова, сказанные после прошлого матча.
Я не хотел быть грубым, но все-таки мои слова прозвучали довольно-таки грубо. Я был очень расстроен и эмоционален после игры. Надеюсь, меня за это не оштрафуют», – сказал Отто Аддо.
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