Мондрагон о пенальти на Роналду: «Это гениально. Говорите что хотите, но Криштиану умен»

Экс-вратарь сборной Колумбии Фарид Мондрагон в восторге от падения .

51-летний член технической исследовательской группы в ходе брифинга, посвященного большому числу одиннадцатиметровых на , оценил действия футболиста сборной , которые привели к назначению пенальти в ворота Ганы (3:2).

«Может, все дело в том, что нападающие становятся умнее?

Посмотрите на пенальти, заработанный Роналду. Можете говорить об этом человеке что угодно, но он умен, ему в голова пришла гениальная мысль. Он просто был терпелив и воспользовался долей секунды для того, чтобы первым коснуться мяча и затем добиться контакта с ногой соперника.

Это просто гениально», – заявил Мондрагон.