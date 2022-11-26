Мондрагон о пенальти на Роналду: «Это гениально. Говорите что хотите, но Криштиану умен»
Экс-вратарь сборной Колумбии Фарид Мондрагон в восторге от падения Криштиану Роналду.
51-летний член технической исследовательской группы ФИФА в ходе брифинга, посвященного большому числу одиннадцатиметровых на ЧМ-2022, оценил действия футболиста сборной Португалии, которые привели к назначению пенальти в ворота Ганы (3:2).
«Может, все дело в том, что нападающие становятся умнее?
Посмотрите на пенальти, заработанный Роналду. Можете говорить об этом человеке что угодно, но он умен, ему в голова пришла гениальная мысль. Он просто был терпелив и воспользовался долей секунды для того, чтобы первым коснуться мяча и затем добиться контакта с ногой соперника.
Это просто гениально», – заявил Мондрагон.
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