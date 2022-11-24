Хави считает, что для борьбы за трофеи «Барсе» нужно усилиться зимой
Хави считает, что для борьбы за трофеи «Барселоне» нужно усилиться зимой.
Как пишет Marca, Хави хочет, чтобы клуб усилился по ходу зимнего трансферного окна, и руководство каталонцев собирается сделать это.
Однако боссы «Барсы» предупредили тренера, что смогут подписать лишь усиление для скамейки. Руководство сине-гранатовых считает, что летние вложения были очень крупными и позволили создать конкурентоспособную команду. Кроме того, Хави предупредили, что для регистрации новичков нужно расстаться с кем-то из нынешних игроков команды.
Прошлым летом «Барса» потратила 148 млн евро. Если условия для выплаты бонусов, прописанных во всех контрактах, будут выполнены, то клубу придется потратить еще 47 млн евро. В руководстве «Барсы» считают усилия, предпринятые во время предыдущего трансферного окна, чрезмерными.
Несмотря на все это, Хави не теряет надежду. Он хочет, чтобы «Барса» усилила правый фланг обороны, и считает эту позицию приоритетной. Кроме того, он хотел бы видеть в команде опорника и центрального защитника, но Хави считает, что усиление этих позиций – менее срочная задача.
Руководство «Барсы» настаивает на том, что зимой клуб не сможет подписать игроков с большим именем – ни на одну позицию. Это каталонцы собираются сделать летом, и некоторые из новичков придут свободными агентами.
В ближайшие недели ситуация изменится, только если из «Барсы» уйдут 3-4 игрока, но на данный момент такой вариант не рассматривается.
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