Месси об 1:2 с Саудовской Аравией: «Моя семья страдала, как и все аргентинцы. Матео ушел со стадиона в слезах, а Тиаго считал расклады»
Лионель Месси рассказал об эмоциях своих детей после матча с Саудовской Аравией.
В 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии (1:2).
«После первого матча мой сын Матео ушел со стадиона в слезах, а Тиаго посчитал расклады и сказал, что мы пройдем дальше, если победим в двух оставшихся играх. Моя семья страдала точно так же, как и все аргентинцы.
Мы счастливы, теперь ситуация снова в норме. Выход в плей-офф сейчас зависит от нас», – сказал капитан сборной Аргентины после победы над Мексикой (2:0).
В заключительном туре группового этапа Аргентина встретится с Польшей. Матч состоится 30 ноября.
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