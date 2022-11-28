Месси об 1:2 с Саудовской Аравией: «Моя семья страдала, как и все аргентинцы. Матео ушел со стадиона в слезах, а Тиаго считал расклады»

рассказал об эмоциях своих детей после матча с Саудовской Аравией.

В 1-м туре группового этапа сборная Аргентины проиграла (1:2).

«После первого матча мой сын Матео ушел со стадиона в слезах, а Тиаго посчитал расклады и сказал, что мы пройдем дальше, если победим в двух оставшихся играх. Моя семья страдала точно так же, как и все аргентинцы.

Мы счастливы, теперь ситуация снова в норме. Выход в плей-офф сейчас зависит от нас», – сказал капитан сборной Аргентины после победы над (2:0).

В заключительном туре группового этапа встретится с Польшей. Матч состоится 30 ноября.