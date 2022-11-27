Вратарь Аргентины Мартинес: «Много общался с психологом после игры с Саудовской Аравией. Трудно принять 2 гола после 2 ударов в створ»

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Голкипер сборной Аргентины рассказал, как на него повлияло поражение от Саудовской Аравии.

«Мне было плохо эти три дня [до победы над Мексикой]. Я много общался со своим психологом, потому что трудно принять то, что тебе пробили в створ два раза и забили два гола.

Я знаю, что у меня за спиной 45 миллионов аргентинцев и что я мог в том матче сделать для них больше.

Но с Мексикой мы показали, что готовы биться», – сказал Эмилиано Мартинес.

Эмилиано Мартинес о поражении Аргентины: «ВАР одинаков для всех. Очень болезненный результат, но нужно двигаться дальше, если хотим завоевать титул»

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