Гендиректор «Зенита» о драке: «Зачинщик, Промес, уходит с поля безнаказанным. Приемы Николсона из боев без правил никуда не годятся»

Гендиректор прокомментировал драку со .

– Как оцените игру «Зенита» со «Спартаком»?

– Игра была непростая, потому что «Спартак», если говорить образно, играл так, чтобы не дать играть нам. При этом они очень неплохо держали мяч на своей половине поля.

Но если посмотреть статистику, то реальных подходов с угрозой нашим воротам у них не было. Ну а нашим ребятам, несмотря на определенные моменты, не хватало остроты в завершении атак.

– Как оцените то, что произошло после финального свистка?

– Это заслуживает очень серьезного рассмотрения. В том числе потому, что зачинщик уходит с поля безнаказанным. Я имею в виду Промеса.

Да, Барриос в эпизоде с Николсоном заслужил желтую карточку. Он спокойно отходит – его раз Николсон бьет в грудь, потом второй раз, потом подходит Промес, толкает и что‑то, брызжа слюной, говорит в лицо. Это некорректно и неспортивно.

И плюс приемы Николсона из боев без правил – это, конечно, никуда не годится.

К сожалению, главный судья еще раньше утратил контроль над игрой. Постоянные фолы спартаковских игроков, которые остались без требуемой реакции арбитра, – все это навалилось и породило атмосферу безнаказанности у спартаковцев.

Надеюсь, в этом всем разберутся: кто зачинщик, кто разнимал, кто выбегал со скамейки запасных и подливал бензин в огонь. Это все видели. И в этом можно спокойно разобраться, – сказал Медведев.