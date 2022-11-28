«Ставлю на Бразилию: надежная защита и необыкновенные чемпионы на каждом участке, Неймар – непредсказуемое оружие». Бернардески о фаворите ЧМ

рассказал, кого считает фаворитом .

«Я болею за Канаду, но ставлю на Бразилию, моих друзей Данило и Алекса Сандро, потому что это самая цельная сборная.

Очень надежная защита и выдающиеся чемпионы на каждом участке, с в качестве непредсказуемого оружия. Есть еще , где внушительный состав, и , – заявил полузащитник «Торонто».

Бернардески еще недавно считался одним из главных талантов Италии, но в 28 лет уехал из «Юве» в МЛС. Что случилось?