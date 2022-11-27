«Спартак» выиграл группу В в Кубке России, «Зенит» попал в плей-офф с 3-го места. «Крылья» 2-е, «Факел» вылетел
«Спартак» стал победителем группы В в Фонбет Кубке России.
Команда Гильермо Абаскаля, сыграв вничью 0:0 с «Зенитом» в основное время – 4:2 по пенальти, обеспечила себе первую строчку. У нее 13 очков.
На втором месте – «Крылья Советов», обыгравшие «Факел» (1:0). У самарцев 12 баллов. «Спартак» и «Крылья» вышли в верхнюю сетку плей-офф
«Зенит» с 11 очками занял третье место и вышел в нижнюю сетку плей-офф.
«Факел» замкнул таблицу с 0 очков и покинул турнир.
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