Возвращение Неймара в 1/8 финала ЧМ – приоритетный вариант Бразилии. Форвард может сыграть с Камеруном в 3-м туре, если команда не победит Швейцарию

Стало известно, когда Неймар сможет вернуться на поле.

Напомним, нападающий сборной Бразилии получил повреждение в матче против Сербии в 1-м туре группового этапа (2:0) и был заменен на 79-й минуте.

В сборной Бразилии настроены оптимистично, сообщает UOL. уже может нормально ходить, отек голеностопа спал. Врачи сборной намерены дать игроку как можно больше времени для восстановления, но дата его возвращения на поле, вероятно, будет зависеть от результатов команды.

Неймар пропустит матч против Швейцарии во 2-м туре группового этапа. Данило, также получивший травму, тоже не сыграет в этом матче. Если южноамериканцы победят в этой игре и гарантируют себе выход в плей-офф, то травмированные игроки пропустят и следующий матч – против . Их возвращение в 1/8 финала – приоритетный вариант для бразильцев.

Если Бразилия не добьется положительного результата в игре против , то, вероятно, Неймар сыграет с Камеруном 2 декабря. В таком случае ему придется наложить тейпы на голеностоп, чтобы смягчить болевые ощущения и снизить риск рецидива.