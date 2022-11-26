Кафу: «Неймар – звезда, особенный. Но чтобы Бразилия стала чемпионом мира, нельзя зависеть от него одного»
Кафу считает, что Бразилия не должна зависеть от Неймара, если хочет выиграть ЧМ.
– Травма Неймара меня не беспокоит. У него есть способность очень быстро восстанавливаться. Уверен, что он поправится как можно скорее. У нас есть игроки, которые могут компенсировать отсутствие Неймара.
Конечно, он звезда, особенный, он играет важную роль. И будем надеяться, что он сможет восстановиться как можно скорее.
– Может ли Бразилия стать чемпионом, если Неймар вылетит до конца турнира?
– Это возможно, конечно, возможно. Если [получится стать чемпионом] с Неймаром, будет еще лучше. Но чтобы Бразилия стала чемпионом мира, нельзя зависеть от одного Неймара, – сказал бывший футболист сборной Бразилии.
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