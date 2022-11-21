Матыцин о снижении посещаемости в Мир РПЛ: «Некорректно ставить во главу угла внедрение Fan ID. Не вижу барьеров, чтобы система не сработала»

Теги премьер-лига Россия болельщики Олег Матыцин Министерство спорта России Fan ID Футбол

Олег Матыцин не считает Fan ID причиной снижения посещаемости матчей Мир РПЛ

– Решение о введении этой системы принято, обратной дороги нет. Остальные стадионы тоже будут оборудованы этой системой, начиная со второй части чемпионата.

– Недопонимания со стороны клубов нет. Минспорта и другие организации делают максимально понятной эту процедуру. Думаю, во второй половине сезона посещаемость будет больше.

– Вы действительно считаете, что посещаемость увеличится с Fan ID?

– Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрен Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система. Все меры приняты, и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала, – сказал министр спорта РФ.

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