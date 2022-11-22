Президент «Урала» Иванов о матче с ЦСКА: «Рекорд посещаемости? Сегодня не было Fan ID»

прокомментировал победу «Урала» над в Фонбет Кубке России (0:0, 5:4 по пенальти).

«Только положительные эмоции: выиграли игру. Хоть и по пенальти, но выиграли. Мы очень довольны. Тем более, это была крайняя игра у нас дома в Кубке России.

Рекорд посещаемости можно объяснить тем, что сегодня у нас нет Fan ID. Народ пришел поддержать команду, тем более, играли с ЦСКА», – сказал президент «Урала».

Несмотря на низкую температуру, матч посетило около 15 тысяч зрителей.