Президент «Урала» Иванов о матче с ЦСКА: «Рекорд посещаемости? Сегодня не было Fan ID»

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Григорий Иванов прокомментировал победу «Урала» над ЦСКА в Фонбет Кубке России (0:0, 5:4 по пенальти).

«Только положительные эмоции: выиграли игру. Хоть и по пенальти, но выиграли. Мы очень довольны. Тем более, это была крайняя игра у нас дома в Кубке России.

Рекорд посещаемости можно объяснить тем, что сегодня у нас нет Fan ID. Народ пришел поддержать команду, тем более, играли с ЦСКА», – сказал президент «Урала».

Несмотря на низкую температуру, матч посетило около 15 тысяч зрителей.

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