Гендиректор «Спартака» о Fan ID: «Без него ходят 12-15 тысяч в среднем. Посещаемость раза в 3 должна упасть»
В «Спартаке» считают, что из-за Fan ID посещаемость домашних игр упадет в 3 раза.
Об этом рассказал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.
«По поводу готовности [стадиона к внедрению FanID] – мы идем в графике. В рамках тех планов, что для себя наметили. В феврале обязаны иметь стопроцентную готовность.
Что касается посещаемости, уверен, что она упадет. Если без Fan ID у нас сейчас в среднем ходит порядка 12-15 тысяч человек, думаю, раза в три она должна упасть», – сказал Мележиков.
Fan ID был введен в РПЛ с сезона-2022/23 на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.
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