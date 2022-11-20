Гендиректор «Спартака» о Fan ID: «Без него ходят 12-15 тысяч в среднем. Посещаемость раза в 3 должна упасть»

В считают, что из-за Fan ID посещаемость домашних игр упадет в 3 раза.

Об этом рассказал генеральный директор клуба .

«По поводу готовности [стадиона к внедрению FanID] – мы идем в графике. В рамках тех планов, что для себя наметили. В феврале обязаны иметь стопроцентную готовность.

Что касается посещаемости, уверен, что она упадет. Если без Fan ID у нас сейчас в среднем ходит порядка 12-15 тысяч человек, думаю, раза в три она должна упасть», – сказал Мележиков.

Fan ID был введен в с сезона-2022/23 на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.