Мутко о Fan ID: «Почему на футбол должны идти с документом, а на хоккей или в театр – нет? Футбол без болельщиков – как сальто без музыки»

поделился мнением о системе Fan ID.

– Fan ID после Нового года появится на всех стадионах . Как вам эта система?

– Я всегда исхожу из того, что во всем должен быть смысл и логика. Мне известен смысл и логика внедрения Fan ID, поэтому отвечать на этот вопрос сложно.

Скажу так: я всегда за футбол. Но почему на футбол мы должны идти с каким-то документом, а на хоккей или в театр – не должны? Чем отличается футбольный фанат от фаната хоккейного или баскетбольного?

Надо, чтобы людям все разъясняли. Вижу, что некоторые фанаты устраивают демарши, не ходят на игры. Даже спартаковские – команда играет неплохо, а они не ходят...

С болельщиками необходимо работать. Вот мы в свое время создавали ВОБ (Всероссийское объединение болельщиков – прим. Sports.ru). Потому что футбол без болельщиков – как сальто без музыки, – сказал бывший министр спорта и президент РФС.