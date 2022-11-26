Мутко о Fan ID: «Почему на футбол должны идти с документом, а на хоккей или в театр – нет? Футбол без болельщиков – как сальто без музыки»
Виталий Мутко поделился мнением о системе Fan ID.
– Fan ID после Нового года появится на всех стадионах РПЛ. Как вам эта система?
– Я всегда исхожу из того, что во всем должен быть смысл и логика. Мне известен смысл и логика внедрения Fan ID, поэтому отвечать на этот вопрос сложно.
Скажу так: я всегда за футбол. Но почему на футбол мы должны идти с каким-то документом, а на хоккей или в театр – не должны? Чем отличается футбольный фанат от фаната хоккейного или баскетбольного?
Надо, чтобы людям все разъясняли. Вижу, что некоторые фанаты устраивают демарши, не ходят на игры. Даже спартаковские – команда играет неплохо, а они не ходят...
С болельщиками необходимо работать. Вот мы в свое время создавали ВОБ (Всероссийское объединение болельщиков – прим. Sports.ru). Потому что футбол без болельщиков – как сальто без музыки, – сказал бывший министр спорта и президент РФС.
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