Де Рон о Миранчуке: «Иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил: как будто Леша просто ходит по полю, думает по-своему – это здорово»

Мартен де Рон охарактеризовал .

«Миранчук – невероятный человек: очень милый, очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в «Аталанте».

На поле иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил на игру: как будто Леша просто ходит по полю, думает по-своему – это очень здорово.

У него много классных качеств – просто прекрасный игрок. Сейчас, играя за , он это показывает», – сказал полузащитник «Аталанты».