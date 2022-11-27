Де Рон о Миранчуке: «Иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил: как будто Леша просто ходит по полю, думает по-своему – это здорово»

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Мартен де Рон охарактеризовал Алексея Миранчука.

«Миранчук – невероятный человек: очень милый, очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в «Аталанте».

На поле иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил на игру: как будто Леша просто ходит по полю, думает по-своему – это очень здорово.

У него много классных качеств – просто прекрасный игрок. Сейчас, играя за «Торино», он это показывает», – сказал полузащитник «Аталанты». 

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