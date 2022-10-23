Миранчук – в старте «Торино» в 4-м матче Серии А подряд. В «Аталанте» у него не было таких серий
Хавбек «Торино» Алексей Миранчук сыграет с первых минут в матче Серии А против «Удинезе».
Российский полузащитник выйдет в стартовом составе в рамках итальянского чемпионата в четвертой игре подряд.
В «Аталанте», где Миранчук играл ранее, у него ни разу не было такой серии. Лучшим результатом было включение в стартовый состав в двух матчах Серии А подряд.
В этом сезоне 27-летний футболист провел в Серии А четыре игры и забил один гол. Его статистика – здесь.
Матч «Удинезе» – «Торино» начнется в 13:30 по московскому времени.
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