Агент Д′Амико о Миранчуке в топ-клубе Серии А: «Талант есть, нужно приложить усилие. Алексей – яркий футболист с хорошей техникой»
Футбольный агент Андреа Д′Амико оценил уровень хавбека «Торино» Алексея Миранчука.
– Миранчук играл в этом сезоне немного, но когда выходил на поле, то очень эффективно использовал каждый свой шанс. То же самое у него было и в «Аталанте», где Гасперини не доверял ему место в стартовом составе.
Мне кажется, что Миранчук – яркий футболист с хорошей техникой, один из лучших российских футболистов прямо сейчас.
– Способен ли Алексей заиграть в топ-клубе Серии А?
– Талант у него есть, нужно приложить усилие, – отметил Д′Амико.
В текущем сезоне российский полузащитник, арендованный у «Аталанты», провел 6 матчей в чемпионате Италии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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