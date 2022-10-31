Агент Д′Амико о Миранчуке в топ-клубе Серии А: «Талант есть, нужно приложить усилие. Алексей – яркий футболист с хорошей техникой»

Футбольный агент ′Амико оценил уровень хавбека .

– Миранчук играл в этом сезоне немного, но когда выходил на поле, то очень эффективно использовал каждый свой шанс. То же самое у него было и в «Аталанте», где Гасперини не доверял ему место в стартовом составе.

Мне кажется, что Миранчук – яркий футболист с хорошей техникой, один из лучших российских футболистов прямо сейчас.

– Способен ли Алексей заиграть в топ-клубе Серии А?

– Талант у него есть, нужно приложить усилие, – отметил Д′Амико.

В текущем сезоне российский полузащитник, арендованный у «Аталанты», провел 6 матчей в чемпионате Италии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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