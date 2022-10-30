Миранчук забил «Милану» после паса Влашича. У Алексея 2 гола в 6 играх за «Торино»
Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук забил «Милану» в 12-м туре Серии А.
На 37-й минуте россиянин, получив передачу от хавбека Николы Влашича, точно пробил левой ногой в дальний от себя угол ворот «россонери».
Для 27-летнего игрока это второй гол за туринцев за шесть матчей в чемпионате Италии. Также у него есть голевой пас.
Подробно со статистикой Миранчука, арендованного у «Аталанты», можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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