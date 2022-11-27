Невилл о будущем Роналду: «Думаю, его приоритет – остаться в ЛЧ и доказать, что произошедшее в «МЮ» было неправильным. У него впереди 4-5 отличных месяцев, он забьет 15-20 голов»

поразмышлял о будущем .

Форвард является свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что Криштиану Роналду будет искать топ-клуб с четырехмесячным или пятимесячным контрактом, где он мог бы сыграть блестящее камео в самой элите европейского футбола.

Вот что, я думаю, было бы его приоритетом – остаться в чемпионов, остаться на самой вершине и доказать, что то, что произошло в «Манчестер Юнайтед», было неправильным.

Я думаю, что у него впереди четыре или пять отличных месяцев, когда он будет выходить на поле и забьет 15 или 20 голов. Все в «Манчестере» скажут: «Почему мы его не оставили?», и люди в Премьер-лиге тоже это скажут.

Я считаю, это его приоритет. Думаю, он дождется окончания сезона, а затем будет думать о следующих двух годах и о том, как может выглядеть его последний футбольный проект. Он будет в США? На Ближнем Востоке? Где-то еще в Европе, где он раньше не играл?

Я надеюсь, что он действительно преуспеет, куда бы он ни пошел. В конце концов, в «Манчестере» у него не получилось, но разрыв связей был правильным решением для клуба, и это было правильно для Криштиану», – сказал бывший защитник .