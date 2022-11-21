Альба о Месси: «У нас было особое взаимопонимание. Повторить с другими почти невозможно»

Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о форварде Аргентины Лионеле Месси.

– Вы бы хотели, чтобы Месси выиграл , если Испании не удастся?

– Все знают, что у нас с Лео крепкая дружба, но я собираюсь сосредоточиться на своих интересах – то есть на победе Испании.

– У вас с Месси на поле было прекрасное партнерство. Может ли нечто подобное сложиться с кем-либо еще?

– У меня хорошее взаимопонимание со многими игроками «Барселоны» и сборной Испании: , , , ...

Но у нас с Месси было нечто особенное. Почти все голы, которые я забил за «Барсу», были в результате наших с ним комбинаций. И я тоже отдавал ему много передач.

Очень сложно, практически невозможно повторить такое с другим игроком, – сказал Альба.